Росія: у Дагестані впав вертоліт, четверо людей загинули

Вертоліт із сімома пасажирами на борту впав на приватний будинок у населеному пункті Ачі-Су республіки Дагестан у Росії, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Крим.Реалії».

На місці загинули четверо людей, решту госпіталізували. Він здійснював рейс з Кізляра до Ізбербаша.

Постраждалих доправили до Центральної міської лікарні Ізбербашу, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я республіки. Двох із них транспортують до опікового центру Республіканської клінічної лікарні в Махачкалі, ще один нетранспортабельний через вкрай тяжкий стан. Йому проводять інтенсивну терапію у стаціонарі.

Будинок, на який упав гелікоптер, був нежитловим, уточнили в управлінні МНС по Дагестану. Пожежу на території 80 квадратних метрів уже локалізували.

Голова республіки Сергій Меліков висловив співчуття родичам постраждалих і заявив, що в причинах того, що сталося, ще належить розібратися.

Згодом російські медіа повідомили, що вертоліт належав Кизлярському електромеханічному заводу, на борту були працівники заводу. Зокрема, постраждав син директора підприємства Ахмат Ахматов, він у важкому стані.

У червні 2024 року «Кизлярський електромеханічний завод» потрапив до 14-го санкційного пакету Європейського союзу, в 2022-му санкції запровадили Сполучені Штати. Санкції запровадили через причетність підприємства до оборонного сектору РФ.



