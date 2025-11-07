ЗМІ: найбільший виробник танків у Росії скорочує штат на 10%

Найбільший російський виробник танків «Уралвагонзавод» скоротить 10 відсотків штату – про це повідомили російські медіа, передає місцева служба Радіо Свобода.

Спершу про це повідомило видання E1 – за його даними, це відбувається на тлі скорочення продажів основної цивільної продукції заводу – вантажних залізничних вагонів. Скорочення штату мають бути проведені до лютого.

У наказі про скорочення, що опинився в розпорядженні редакції, йдеться, що звільнятимуть співробітників усіх підрозділів підприємства. Пропозиції про те, хто потрапить під скорочення, розглядатиме спеціальна комісія. На час звільнень у відділах буде закрито всі вакансії, йдеться у документі.

Згодом пресслужба заводу заявила, що підприємство «здійснює реструктуризацію», яка стосується «насамперед оптимізації адміністративно-управлінських витрат», як це робить «будь-яке інше підприємство в сучасних умовах». Цільові показники скорочень там не розкрили.

Раніше на початку жовтня працівників заводу, які працюють над цивільною продукцією, перевели на чотириденний робочий тиждень. Пресслужба пояснила це «тимчасовими коливаннями ринку рухомого складу».

За даними російської Федеральної служби державної статистики, на вересень виробництво вантажних вагонів у Росії скоротилося майже на третину. Галузева агенція Rollingstock пояснює це скороченням вантажоперевезень та попиту з боку іноземних покупців, насиченістю ринку та високою вартістю кредитів.

У жовтні ISW зазначав із посиланням на внутрішні документи «Уралвагонзаводу», що підприємство планує до 2028 року збільшити виробництво Т-90 на 80% у порівнянні з 2024 роком і запустити нову модифікацію Т-90М2 «Ривок-1».



