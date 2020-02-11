У Росії пропонують запровадити посаду довічного сенатора, яку зможе обійняти експрезидент

Група російських сенаторів і депутатів підготувала поправки до законопроєкту про зміни до Конституції Росії, запропонованого президентом Володимиром Путіним, повідомляє російське державне агентство ТАСС із посиланням на комітет Держдуми із законодавства і державного будівництва.

Поправки пропонують дати президентам Росії право після закінчення або дострокового припинення повноважень ставати довічними членами Ради федерації. За задумом сенаторів, колишній президент зможе прийняти пропозицію стати довічним членом Ради федерації або відмовитися від неї.

Крім того, поправки пропонують збільшити число сенаторів, що призначаються президентом, з 17 осіб зі 170 до 30. Із цих тридцяти семеро також можуть бути призначені сенаторами довічно. За задумом авторів, президент зможе призначати довічними сенаторами громадян, які мають визначні заслуги в різних сферах.

Для інших сенаторів пропонують запровадити шестирічний термін повноважень.

Авторами поправок стали глава комітету Держдуми з держбудівництва Павло Крашенинников, голова аналогічного комітету Ради федерації Андрій Клішас, глава комітету РФ із міжнародних справ Костянтин Косачов, сенатори Світлана Горячева, Олексій Пушков, депутати Андрій Макаров, Ярослав Нілов і Галина Хованська.

Володимир Путін оголосив про плани щодо внесення поправок до Конституції Росії під час послання Федеральним зборам 15 січня 2020 року. 20 січня законопроєкт про поправки внесли до Держдуми і вже 23 січня депутати розглянули його в першому читанні.

Законопроєкт закріплює пріоритет російських законів над нормами міжнародного права, вводить обмеження на заняття вищих посад для осіб, що коли-небудь мали друге громадянство або дозвіл на проживання в іншій країні, а також забороняє одній людині обіймати посаду президента більше ніж два рази.