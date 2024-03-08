У розвідці Британії розповіли, як Росія використовує іранські дрони Mohajer-6

Росія використовує іранські дрони Mohajer-6 для виявлення загроз для своїх суден у Чорному морі й для коригування ударів по південно-західному узбережжю України, заявляє розвідка Великої Британії.

Там зауважили, що Mohajer-6 – безпілотний літальний апарат іранського виробництва, наданий Росії і помічений над Чорним морем і Кримом. Mohajer-6 – це система розвідки, спостереження, виявлення цілей, але також може проводити атаки «повітря-земля» за допомогою керованих боєприпасів вільного падіння.

«Присутність системи в західному Криму, ймовірно, свідчить про те, що Росія намагається визначити загрози для російських портів і суден після недавніх успіхів України. Існує реальна можливість, що місія систем також включає підтримку націлювання Росії по південно-західному українському узбережжю», – йдеться в повідомленні, яке 8 березня цитує Міністерство оборони Великої Британії.

У розвідці зазначили, що Україна збила щонайменше один Mohajer-6 – 23 вересня 2022 року над Чорним морем, крім того Росія, ймовірно, випадково збила один такий безпілотник над Кримом 6 червня 2023 року.

Українські військові повідомляли про збиття дрона Mohajer-6 над Чорним морем у листопаді 2023 року.

Офіційні особи США звинуватили Іран у наданні дронів, зокрема і Mohajer-6, Росії для її війни проти України. Тегеран це заперечував.