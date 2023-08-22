Іран створює вдосконалений безпілотник Mohajer зі збільшеною дальністю дії – ЗМІ

Іран побудував вдосконалений безпілотник під назвою Mohajer-10 зі збільшеною дальністю і тривалістю польоту, а також збільшеним корисним навантаженням, повідомили 22 серпня іранські державні ЗМІ.

За повідомленнями, які цитує агентство Reuters, новий безпілотник має дальність 2000 кілометрів і може летіти до 24 годин.

Його корисне навантаження може досягати 300 кілограмів, що вдвічі перевищує потужність безпілотника Mohajer-6.

Офіційні особи США звинуватили Іран у наданні дронів, зокрема і Mohajer-6, Росії для її війни проти України. Тегеран це заперечує.