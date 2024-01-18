Росія почала використовувати більше дронів для наступу на Лимано-Куп’янському напрямку – речник

Російські загарбники почали використовувати більше дронів для підтримки своїх наступальних дій на Лимано-Куп’янському напрямку, повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо 18 січня в ефірі телемарафону.

Він додав, що минулої доби на цьому напрямку українські сили відбили 27 штурмів противника. При цьому, за словами представника командування Сухопутних військ ЗСУ, російські війська застосували чотири авіаційні удари і 54 дрони-камікадзе.

«Така велика кількість БПЛА не є властивою для цієї ділянки фронту, де за добу окупанти запускають переважно до 30 дронів», – підкреслив Володимир Фітьо.

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Минулого тижня Фітьо в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») повідомив, що на Харківському і Куп’янському напрямках кардинального збільшення угруповання російських військ не спостерігається.

«Ми контролюємо чисельний склад військового угруповання російських військових на Куп’янському напрямку, бачимо їхню кількість на північному кордоні неподалік Харківщини, на Бєлгородщині», – сказав Фітьо.

За його словами, мета російських військ на Харківщині – захопити Синьківку і перейти до наступу на Куп’янськ. Він зазначив, що активні дії на цих напрямках спостерігаються ще від початку жовтня 2023 року.

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