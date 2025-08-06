«Ефіопські авіалінії» заперечили можливість передачі своїх літаків Росії

Найбільша авіакомпанія Ефіопії, Ethiopian Airlines, повідомила, що не планує передавати Росії свої літаки в лізинг. У заяві компанії сказано, що вона ніколи не збиралася цього робити. Текст опублікований в офіційних каналах перевізника.

Раніше профільні ЗМІ повідомили, що Москва намагається отримати в Ефіопії пасажирські літаки західного виробництва в лізинг разом з екіпажами і технічним обслуговуванням, щоб закрити нестачу авіатехніки в літній сезон.

Ефіопський перевізник заявив, що до нього із цим питанням ніхто не звертався.

Постачання нової авіатехніки до Росії заборонене міжнародними санкціями після початку війни в Україні в 2022 році. Москва купує повітряні судна в обхід санкцій на вторинному ринку. Лізинг санкції поки що не забороняли.