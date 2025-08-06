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Новини | Міжнародні

«Ефіопські авіалінії» заперечили можливість передачі своїх літаків Росії

Голова Ethiopian Airlines Месфін Тасев
Голова Ethiopian Airlines Месфін Тасев

Найбільша авіакомпанія Ефіопії, Ethiopian Airlines, повідомила, що не планує передавати Росії свої літаки в лізинг. У заяві компанії сказано, що вона ніколи не збиралася цього робити. Текст опублікований в офіційних каналах перевізника.

Раніше профільні ЗМІ повідомили, що Москва намагається отримати в Ефіопії пасажирські літаки західного виробництва в лізинг разом з екіпажами і технічним обслуговуванням, щоб закрити нестачу авіатехніки в літній сезон.

Ефіопський перевізник заявив, що до нього із цим питанням ніхто не звертався.

Постачання нової авіатехніки до Росії заборонене міжнародними санкціями після початку війни в Україні в 2022 році. Москва купує повітряні судна в обхід санкцій на вторинному ринку. Лізинг санкції поки що не забороняли.

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