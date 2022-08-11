Росія не зможе виконати всі експортні замовлення на бронетехніку – британська розвідка

Росія навряд чи зможе виконати деякі експортні замовлення на бойові броньовані машини через винятковий попит серед її власних сил в Україні й посилення впливу західних санкцій, заявляє британська розвідка.

«Росія давно вважає оборонну промисловість одним зі своїх найважливіших експортних успіхів. Однак її військово-промисловий потенціал зараз переживає значний тиск, а довіра до багатьох систем озброєння підірвана їх асоціацією з поганими результатами російських військ у війні проти України», – йдеться в повідомленні, яке 11 серпня цитує британське Міністерство оборони.

Там також зауважили, що нещодавно Білорусь оприлюднила деталі нового вітчизняного модернізованого основного бойового танка (ОБТ) Т-72Б. «Ймовірно, Білорусь розробила це альтернативне рішення замість програми модифікації ОБТ, про яку раніше домовилися з російською державною компанією «Уралвагонзавод», – повідомили у розвідці.

Напередодні в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомили, що Росія готує нове формування сил, але його вплив на війну навряд чи буде вирішальним.