У Росії оголосили заходи у відповідь на санкції ЄС

Міністерство закордонних справ Росії 23 лютого розширило свій «чорний список» осіб, яким заборонений в’їзд до країни.

За заявою відомства, його поповнили представники офіційних структур і комерційних компаній Євросоюзу, яких МЗС Росії вважає відповідальними за військову допомогу Києву і за «недружні кроки» щодо Росії.

Скільки саме людей внесено до списку і хто вони, у заяві російського відомства не уточнюється, зазначено лише, що список «суттєво розширений». У документі сказано, що персонами нон ґрата стали представники Ради Європи, члени законодавчих зборів країн Євросоюзу, учасники Парламентської асамблеї ОБСЄ і ПАРЄ.

Розширення «чорного списку» МЗС Росії стало відповіддю на ухвалений 23 лютого Євросоюзом 13-й пакет санкцій проти Росії після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. У рамках пакету, зокрема, під обмеження потрапили 106 осіб і 88 компаній із Росії, а також Китаю, Індії, Казахстану, Сербії, Туреччини, Таїланду і Шрі-Ланки. Російське МЗС назвало санкції Євросоюзу незаконними.

Раніше агентство Reuters повідомило з посиланням на джерела, що після ухвалення 13-го пакету санкцій Єврокомісія швидко запропонує 14-й набір санкцій, які можуть включати нові заборони на імпорт.