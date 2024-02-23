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У Росії оголосили заходи у відповідь на санкції ЄС

Скільки саме людей внесено до списку і хто вони, у заяві російського відомства не уточнюється, зазначено лише, що список «суттєво розширений»
Скільки саме людей внесено до списку і хто вони, у заяві російського відомства не уточнюється, зазначено лише, що список «суттєво розширений»

Міністерство закордонних справ Росії 23 лютого розширило свій «чорний список» осіб, яким заборонений в’їзд до країни.

За заявою відомства, його поповнили представники офіційних структур і комерційних компаній Євросоюзу, яких МЗС Росії вважає відповідальними за військову допомогу Києву і за «недружні кроки» щодо Росії.

Скільки саме людей внесено до списку і хто вони, у заяві російського відомства не уточнюється, зазначено лише, що список «суттєво розширений». У документі сказано, що персонами нон ґрата стали представники Ради Європи, члени законодавчих зборів країн Євросоюзу, учасники Парламентської асамблеї ОБСЄ і ПАРЄ.

Розширення «чорного списку» МЗС Росії стало відповіддю на ухвалений 23 лютого Євросоюзом 13-й пакет санкцій проти Росії після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. У рамках пакету, зокрема, під обмеження потрапили 106 осіб і 88 компаній із Росії, а також Китаю, Індії, Казахстану, Сербії, Туреччини, Таїланду і Шрі-Ланки. Російське МЗС назвало санкції Євросоюзу незаконними.

Раніше агентство Reuters повідомило з посиланням на джерела, що після ухвалення 13-го пакету санкцій Єврокомісія швидко запропонує 14-й набір санкцій, які можуть включати нові заборони на імпорт.

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