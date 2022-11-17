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Росія збільшила кількість носіїв крилатих ракет у Чорному морі – ОК «Південь»

«Наразі їх три, один із яких – підводний. До залпу готові до двох десятків ракет типу «Калібр»

Росія збільшила кількість носіїв крилатих ракет у корабельному угрупованні в Чорному морі, повідомило 17 листопада оперативне командування «Південь».

«Наразі їх три, один із яких – підводний. До залпу готові до двох десятків ракет типу «Калібр». Загальний склад корабельного угруповання ворога налічує 10 кораблів і катерів, які продовжують маневрувати у ракетобезпечному районі, вздовж південно-західного узбережжя тимчасово окупованого Криму», – йдеться в повідомленні.

Напередодні в ОК «Південь» заявляли про «зменшення ворожого флоту в Чорному морі до восьми кораблів і катерів» і повідомляли, що на чергування був виведений один підводний ракетоносій, споряджений чотирма крилатими ракетами типу «Калібр».

17 листопада заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов повідомив, що за період з 11 листопада російські війська завдали 148 ракетних ударів, в тому числі 15 листопада – 11 ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України, застосували 26 дронів-камікадзе по позиціях українських військ в районах п’яти населених пунктів та об’єктах цивільної інфраструктури. За словами Громова, лише 17 листопада за час масованого авіаційного удару загарбники застосували 16 крилатих ракет і п’ять безпілотних літальних апаратів.

24 жовтня керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що російські запаси ракет – «майже вичерпані».

За даними президента України Володимира Зеленського, за вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти України.

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