ЗСУ: російські військові випустили по Україні чотири «Калібри» 8 серпня

Російські військові близько 10:00 8 серпня із акваторії Чорного моря випустили чотири крилаті ракети морського базування типу «Калібр», повідомили у Командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

«Протиповітряною обороною Повітряних сил збито усі цілі. Одну ракету знищено на Одещині зенітним ракетним підрозділом повітряного командування «Південь», решта три – ліквідовано в центральній Україні зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Центр», – йдеться в повідомленні.

Раніше в оперативному командуванні «Південь» повідомили про знищення ППО на Одещині крилатої ракети морського базування типу «Калібр», випущеної з підводного човна у Чорному морі.

Про спрацювання ППО повідомили і на Черкащині. Над Уманським районом збили ракету, внаслідок чого дві людини зазнали поранень.

В Оперативному командуванні «Південь» повідомляли, що в Чорному морі маневрують близько десятка російських бойових кораблів, зокрема носії ракет «Калібр», а в Генштабі ЗСУ попередили про збереження загрози ракетних ударів по військових об’єктах і елементах інфраструктури на всій території України.