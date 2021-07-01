Росія: Путін дозволив військовим блокувати акваторію в Керченській протоці

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє військовослужбовцям і співробітникам Росгвардії «блокувати території та акваторії охоронюваних об’єктів для припинення спроб незаконного проникнення». Документ опублікований 1 липня на офіційному порталі правової інформації.

Згідно з пояснювальною запискою до закону, під охороною Росгвардії перебувають, у тому числі акваторії Керченської протоки і побудованого Росією моста через неї, а також акваторії російського енергомоста з Кримом.

Внесені доповнення в закон «Про війська національної гвардії Росії» дозволяють проводити оточення цих акваторій при спробі як «незаконного перетину і проникнення» в акваторію, так і при спробі залишити її.

Раніше повідомлялося, що місія США в ОБСЄ закликала Росію скасувати своє рішення щодо блокування проходу частини суден у Керченській протоці.

До цього Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку з тим, що Росія оголосила про закриття до жовтня 2021 року частини акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів і державних суден інших країн під приводом військових навчань.

19 квітня Україна і ще вісім країн-учасниць ПАРЄ висловили стурбованість концентрацією російських військових сил в анексованому Криму, а також закликали Росію припинити блокування Керченської протоки.

У Міноборони Росії запевняли, що перекриття частини морської акваторії поблизу Криму «не перешкоджатиме судноплавству». У МЗС Росії також наполягають, що рух торгових суден через Керченську протоку, в тому числі в українські порти, не обмежувався.