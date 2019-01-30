WP: Росія запропонувала збудувати АЕС у Північній Кореї

Американське видання Washington Post повідомляє, що представники Росії таємно запропонували Північній Кореї побудувати атомну електростанцію в обмін на її відмову від збройної програми.

У своїй статті, опублікованій 29 січня, WP посилається на неназваних американських чиновників, які кажуть, що Москва виступила з такою пропозицією кілька місяців тому. Представники американської розвідки дізналися про це лише наприкінці 2018 року.

За інформацією видання, угода передбачає, що Москва побудує й експлуатуватиме АЕС, вивозячи відходи назад до Росії. Це має зменшити ризик того, що Пхеньян використає АЕС для створення ядерної зброї.

У Білому домі ситуацію наразі не коментували.

Посол Росії в Північній Кореї заперечив повідомлення Washington Post. «Ані Росія, ані, як стверджується, представники російської влади, ніколи не висували пропозицій про будівництво атомної електростанції в Північній Кореї», – сказав Олександр Мацегора, якого цитує російське державне агентство новин ТАСС.

Президент США Дональд Трамп веде переговори про денуклеаризацію Північної Кореї, але ці зусилля поки що не дають достатніх результатів.

Друга зустріч Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина запланована на кінець лютого.

Директор національної розвідки США Ден Коутс у своїх свідченнях у Конгресі 29 січня заявив, що навряд чи Пхеньян колись погодиться на повну денуклеаризацію. За його словами, лідери Північної Кореї розглядають можливість володіння ядерною зброєю як «критично важливу для виживання режиму».