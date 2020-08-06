Утиски Росією прав вірян у Криму є приводом для посилення санкцій – Мінреінтеграції

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій заявляє, що Україна у співпраці з міжнародними партнерами розглядатиме питання посилення санкцій проти осіб, причетних до переслідувань Православної церкви України на території анексованого Криму.

«Ухвала Верховного суду Росії про відмову переглядати рішення про виселення громади ПЦУ з Кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги в тимчасово окупованому Росією Сімферополі свідчить про утиск релігійних прав громадян України з боку окупаційної «влади» півострова. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України засуджує такі дії РФ і вимагає поновити кримську громаду ПЦУ у її правах», – йдеться в заяві відомства від 5 серпня.

«Росія незаконно привласнила і розпоряджається майном кримської громади Православної церкви України, чим порушує норми міжнародного права», – заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасового окупованих територій України Ігор Яременко.

За його словами, витіснення української церкви з тимчасово окупованого РФ Кримського півострова є проявом слабкості держави-окупанта й «отримає належну відповідь України».

Раніше МЗС України засудило виселення ПЦУ з собору в окупованому Сімферополі.

4 серпня Верховний суд Росії відмовився переглянути рішення про виселення громади Православної церкви України з Кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги в Сімферополі.

У цьому соборі проводить богослужіння громада Кримської єпархії УПЦ КП, яка перейшла в Православну церкву України (ПЦУ).

Підконтрольне Росії Міністерство майнових і земельних відносин Криму в лютому 2019 року зажадало звільнити будівлю собору, пояснивши це закінченням терміну дії договору з Кримською єпархією УПЦ КП.