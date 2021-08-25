Росія: мерія Москви не погодила мітинг на захист ЗМІ

У Росії мерія Москви не погодила мітинг на захист ЗМІ і проти закону про «іноземних агентів», заявку на проведення якого подавала незалежна Профспілка журналістів і працівників ЗМІ.

Влада мотивувала відмову забороною на проведення в місті публічних заходів через пандемію COVID-19.

Тепер замість мітингу, який планувався на 4 вересня, профспілка журналістів має намір провести зустріч виборців із декількома кандидатами в депутати Держдуми і Московської міської думи «для обговорення питань свободи ЗМІ і наслідків застосування репресивних законів». Згідно з чинним законодавством Росії, такі зустрічі не вимагають спеціальних погоджень.

Крім того, організатори планують провести 2 вересня зустріч співробітників ЗМІ і юристів, «щоб домовитися про спільні дії і обговорити шляхи захисту».

20 серпня Міністерство юстиції Росії внесло телеканал «Дождь» і видання «Важливі історії» в список ЗМІ – «іноземних агентів».

21 серпня у Москві були затримані учасники одиничних пікетів на захист ЗМІ. Пізніше майже всіх їх відпустили до суду, у відділі поліції дві доби провів журналіст RT Ілля Васюнін.

У список ЗМІ – «іноземних агентів» у Росії внесені три десятки фізичних осіб і редакцій, серед них – 10 російськомовних проєктів медіакорпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода і четверо журналістів, які співпрацюють із російською службою Радіо Свобода.

Радіо Свобода вважає законодавство про ЗМІ – «іноземних агентів» репресивним і оскаржує правомірність його застосування в російських судах та Європейському суді з прав людини.