Росія: за пів року 6 тисяч жителів Москви засуджені за статтею про мітинги

У столиці Росії Москві за перші шість місяців цього року за статтею про порушення порядку проведення мітингів і пікетів були засуджені понад шість тисяч осіб, випливає з даних, опублікованих московським управлінням судового департаменту Верховного суду Росії.

Всього московські суди розглянули 6 тисяч 727 таких справ. Тільки 45 із них були припинені. Ще 625 протоколів повернули в поліцію для усунення недоліків.

90 відсотків з усіх розглянутих справ закінчилися обвинувальними постановами. Загальна сума штрафів, накладених на обвинувачених за статтею про мітинги, склала за пів року майже 66 мільйонів рублів (близько 900 тисяч доларів).

Правозахисний проєкт «ОВД-Инфо» окремо відзначає різке зростання судових рішень, пов’язаних з арештами. Якщо в 2019 році в Москві заарештували всього чотири відсотки з усіх засуджених за участь в акціях протесту, то за перші шість місяців цього року частка арештів склала 21 відсоток.

На початку літа соціологи російського «Левада-центру» зафіксували зниження протестних настроїв росіян у порівнянні з січнем 2021 року.

Згідно з даними опитування, проведеного в травні, 28 відсотків росіян повідомили, що вважають можливими масові протести з політичними вимогами. У січні так відповіли 43 відсотки респондентів.

У кінці січня – на початку лютого в Росії пройшли несанкціоновані акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Були затримані близько 10 тисяч людей. При цьому поліція й ОМОН діяли вкрай жорстко, били демонстрантів кийками, застосовували електрошокери. Затримані скаржилися на тортури в поліції, нелюдські умови утримання в спецприймальниках.