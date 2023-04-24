Росія: в Московській області впав безпілотник із вибухівкою – ЗМІ

У Московській області Росії, поблизу міста Ногінськ знайшли безпілотник, начинений вибухівкою – про це повідомила російська служба Радіо Свобода з посиланням на державне агентство ТАСС та місцеві соцмережі.

За даними телеграм-каналів Baza та Shot, дрон знайшла у лісі приблизно за 300 метрів від свого будинку мешканка садового товариства, розташованого в Богородському міському окрузі неподалік Ногінська. Вона вирішила, що це «чиясь іграшка», і надіслала фотографії дрона в чат садового товариства. Через дві години один із учасників чату зателефонував до поліції.

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У телеграм-каналах стверджується, що йдеться про безпілотник UJ-22 Airborne українського виробництва. Усередині було 30 брикетів масою по 570 грамів з вибуховою речовиною С-4 – всього 17 кілограмів вибухівки. Дальність польоту такого дрона становить до 800 кілометрів.

За інформацією ЗМІ, він міг зачепитися за дерева та впасти. За іншою версією, в безпілотника закінчилося пальне.

Звідки був запущений дрон – невідомо. Українська сторона інцидент не коментувала.

Схожий дрон виявили 28 лютого неподалік газової компресорної станції «Газпрому» в Коломенському районі Підмосков’я.

Росія звинувачує у подібних атаках українські сили. Київ не визнає своєї причетності до таких операцій.