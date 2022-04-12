Росія планувала створити «народні республіки» на заході України – СБУ

Росія планувала організувати створення так званих «народних республік» у західних регіонах, повідомляє Служба безпеки України 12 квітня.

За повідомленням, один із учасників угруповання пішов на співпрацю зі слідством і розповів, що робота з повалення конституційного ладу почалася влітку 2021 року.

На нього вийшов співробітник російської розвідки, який «заявив про намір створити нове народовладдя в Україні, і якщо чинна влада «сама не піде у відставку», то група перейде до силового сценарію».

«Для захоплення влади угруповання мало завербувати 500 бойовиків, бажано з колишніх військовослужбовців АТО, і забезпечити їх зброєю. Втілення плану мало збігтися в часі з російським повномасштабним вторгненням в Україну, але завдяки роботі СБУ мережу було викрито, а її організатора та ключових осіб – затримано на початку березня в Івано-Франківській і Хмельницькій областях», – повідомляє відомство.

Матеріали щодо організатора угруповання передали до суду.

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Один зі спільників визнав свою вину та дав покази на організатора. Матеріали щодо нього скеровано до суду.

Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області 5 березня повідомило, що затримало в регіоні організатора і ключових осіб мережі, яка планувала створення «Федеративної республіки Україна».