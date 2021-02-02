Після заміни вироку Навальному в Росії затримані кілька сотень людей

У день суду в справі російського опозиціонера Олексія Навального 2 лютого в містах Росії затримала більше ніж 700 людей, повідомив правозахисний портал «ОВД-Инфо».

Наймасовіші затримання проходять у Санкт-Петербурзі і в центрі Москви, де відбувалося засідання суду. Після оголошення ухвали суду соратники Навального закликали прихильників виходити в центр міста, яке від ранку було перекрите і зайняте співробітниками силових органів.

За оцінками кореспондентів телеканалу «Настоящее время», в центр Москви вийшли кілька сотень людей. При затриманні протестуувальників поліцейські застосовували кийки. У Петербурзі, за даними місцевих ЗМІ, також застосовували електрошокери.

Симоновський суд Москви 2 лютого ухвалив рішення відправити в колонію російського опозиційного політика Олексія Навального. Умовне покарання, яке він отримав в одній із кримінальних справ у 2014 році, було замінене на три з половиною роки колонії загального режиму.

Політик проведе в ув’язненні трохи менше, оскільки кілька місяців провів під домашнім арештом. Це його перший реальний термін.

Рішення суду може бути оскаржене.

Навального утримують у СІЗО, відколи він минулого місяця повернувся в Росію після лікування в Німеччині від отруєння «Новачком».