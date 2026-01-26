У Краснодарському краї РФ повідомляють про атаку на НПЗ

Російські телеграм-канали з посиланням на місцевих жителів повідомляють про атаку дронів на нафтопереробний завод у Слов’янську-на-Кубані в Краснодарському краї Росії в ніч проти 26 січня.

Оперативний штаб регіону підтвердив, що фрагменти БпЛА впали на території двох підприємств Слов’янська-на-Кубані, внаслідок чого постраждала одна людина.

За повідомленням, на території підприємств сталися пожежі. Що це за підприємства, в оперштабі не уточнили.

У місті розташований один із найбільших НПЗ регіону – «Слов’янськ Еко», який раніше вже атакували українські військові. У квітні 2024 року після атаки дронів завод частково призупинив роботу.

У Міноборони Росії заявили, що вночі нібито перехопили 40 українських безпілотників, зокрема 34 – над територією Краснодарського краю.

Українська сторона ситуацію не коментувала.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

1 грудня 2025 року агентство Bloomberg із посиланням на публічні заяви країн повідомило, що в листопаді Збройні сили України здійснили щонайменше 14 атак на російські нафтопереробні заводи за допомогою безпілотників – це максимальна кількість атак за місяць з початку повномасштабної війни.