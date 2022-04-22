Росію позбавили статусу спостерігача в Організації американських держав

Постійна рада Організації американських держав 21 квітня ухвалила резолюцію про тимчасове позбавлення Росії статусу постійного спостерігача при організації через вторгнення Москви в Україну і звірства, скоєні її військовими в Бучі, Ірпені, Маріуполі й інших українських містах.

У твіттері ОАД вказано, що за рішення проголосували 25 країн, вісім утрималися, а одна країна не брала участі в голосуванні.

Організація американських держав була створена в середині минулого століття. До неї входять понад 30 країн Північної і Південної Америки. Головні принципи організації: демократія, права людини, безпека і розвиток.