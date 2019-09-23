Росія оголосила в розшук ймовірного агента ЦРУ Смоленкова

Міністерство внутрішніх справ Росії заявляє, що колишній кремлівський чиновник, якого ЗМІ називають інформатором американського ЦРУ, офіційно визнаний зниклим безвісти. 23 вересня російське МВС повідомило, що додало Олега Смоленкова, 1969 року народження, до свого списку зниклих безвісти і почало його розшук.

13 вересня Росія звернулася в Інтерпол у зв’язку з виявленням у США Смоленкова, який, за даними ЗМІ, був вивезений у США з міркувань безпеки.

Ім’я Олега Смоленкова раніше згадувалося у зв’язку з інформацією про завербованого ЦРУ високопоставленого російського чиновника. Співробітник американської розвідки, за даними ЗМІ, кілька десятиліть будував кар’єру в російському МЗС й адміністрації президента, а в 2017 році був вивезений з Росії через Чорногорію у зв’язку з небезпекою викриття.

Смоленков не менше ніж п’ять років працював в апараті помічника президента Росії з питань зовнішньої політики Юрія Ушакова, повідомляла російська газета «Ведомости». Чиновник працював також у посольстві Росії в США і в апараті російського уряду.

За даними кореспондента Радіо Свобода, після публікацій про нього Смоленков із родиною, ймовірно, залишили будинок в окрузі Стаффорд у Вірджинії, США, де оселилися близько року тому.

У ЦРУ інформацію про вивезення з Росії агента назвали «неточною», президент США Дональд Трамп сказав, що відповідь відомства його влаштовує. У ФСБ Росії інформацію не коментували.