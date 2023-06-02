Пошкоджена будівля сільради – в ОК «Північ» повідомили про обстріли Росією прикордоння Чернігівщини і Сумщини

Російські війська станом на 11:00 2 червня ще п’ять разів обстріляли прикордонні території Чернігівської і Сумської областей, повідомило оперативне комендування «Північ».

«З 00:00 до 00:10 зафіксовано 5 приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії в районі н.п. Ромашкове. З 23:39 до 23:45 зафіксовано 3 приходи, ймовірно, 120 мм міномет у районі н.п. Нововасилівка. З 08:10 до 09:00 зафіксовано 15 приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії в районі н.п. Леонівка. З 09:18 до 09:58 зафіксовано 22 приходи, ймовірно, з міномету 120 мм у районі н.п. Нововасилівка», – йдеться в повідомленні.

В ОК «Південь» зауважили, що про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури у згаданих населених пунктах інформації не надходило.

Крім того, за повідомленням, з 08:15 до 09:00 зафіксовано 40 «приходів», ймовірно, із міномету 120 калібру по населеному пункту Янжулівка. Тут, за даними військових, постраждалих також немає, але була пошкоджена будівля сільської ради.

Прикордоння Сумщини та Чернігівщини регулярно зазнає російських атак.

Минулого місяця заступниця міністра оборони Ганна Маляр висловила думку, що армія РФ збільшила інтенсивність обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини, щоби «тримати у напрузі українських військових та не допустити їхнього перекидання на інші напрямки».

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.