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Росія 5-ий день поспіль не виводить носії «Калібрів» на чергування в Чорному морі – ВМС

За повідомленням, в Азовському морі на чергуванні немає російських кораблів, а в Середземному морі – 10 російських кораблів, із них п’ять носіїв «Калібрів», із загальним залпом 72 ракети

Станом на 7 лютого в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два російські кораблі, серед них уже п’ятий день поспіль немає носіїв крилатих ракет «Калібр», свідчать дані Військово-морських сил Збройних сил України.

За повідомленням, в Азовському морі на чергуванні немає російських кораблів, а в Середземному морі – 10 російських кораблів, із них п’ять носіїв «Калібрів», із загальним залпом 72 ракети.

5 лютого керівниця Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що через шторм у Чорному морі російським військовим довелося завести ракетоносії в порти.

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