Кубілюс: Росія виробляє у вісім разів більше ракет, ніж Євросоюз

Росія минулого року виробила приблизно у вісім разів більше ракет, ніж країни Європейського Союзу – це випливає із заяви єврокомісара з питань оборони й космосу Андрюса Кубілюса під час Європейського саміту з оборони й безпеки у Брюсселі 23 червня, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

«Минулого року Росія виробила 2 000 ракет – балістичних і крилатих. Ми в Європі виробили лише 250 крилатих ракет і жодної балістичної. Українці минулого року почали виробляти ракети Flamingo. Цього року вони вироблять 700 таких ракет», – заявив Кубілюс.

Єврокомісар назвав таку різницю серйозною проблемою для європейської безпеки і наголосив на необхідності прискорити ухвалення рішень у сфері оборонного виробництва.

«Для мене це питання, як ми можемо прискорити всі процеси ухвалення рішень», – зазначив Кубілюс.

Він зазначив, що успіх українського оборонного сектору пов’язаний із підходом до створення озброєнь за принципом «достатньо хороше» (good enough) – систем, які можна швидко і масово виробляти для потреб фронту.

«Наша промисловість хоче почати виробляти озброєння за таким самим принципом – «достатньо хороше» – і у великих масштабах. Але виробники кажуть: подивіться на регулювання. Чинні правила вимагають і надалі виробляти надто складні й дорогі системи», – сказав єврокомісар.

Він закликав ЄС переглянути частину регуляторних вимог, щоб європейська оборонна промисловість могла швидше збільшувати виробництво озброєнь, необхідних як для власної безпеки, так і для підтримки України.

Раніше цього місяця Кубілюс заявив про важливість дискусії про майбутнє європейської оборонної архітектури, надто на тлі зменшення ролі США в ній. «Росія все ще виробляє більше, ніж Європейський Союз, і це дуже небезпечно. Це створює спокусу для Путіна. Національні парламенти повинні запитати свої уряди: чому наші оборонні індустрії не масштабуються, попри зростання фінансування?» – звернув увагу Кубілюс.

Як приклад оборонний єврокомісар навів Україну: за його словами, з 2022 року вона збільшила обсяги свого оборонного виробництва у 50 разів: «до рівня, який нині здатна виробляти оборонна промисловість Німеччини чи Франції за рік».

У травні верховна представниця Євросоюзу із зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас висловила розчарування повільними темпами нарощування оборонного виробництва в Європі.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС суттєво збільшив оборонні витрати та запустив нові механізми для переозброєння Європи. Зокрема, країни ЄС погодили програму SAFE (Security Action for Europe) обсягом 150 мільярдів євро у вигляді кредитів на спільні оборонні закупівлі та розвиток європейської оборонної промисловості. Програма має стимулювати спільне виробництво зброї, скорочення залежності від зовнішніх постачальників та швидше нарощування військових спроможностей Євросоюзу.