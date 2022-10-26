Росія тримає в Чорному морі 20 «Калібрів» – ОК «Південь»

Росія тримає напоготові в Чорному морі 20 ракет «Калібр», повідомило оперативне командування «Південь».

«У Чорному морі вороже угруповання кількісно зменшилось до дев’яти, але якісно посилилося підводним човном. Таким чином, напоготові – три ракетоносії, один з яких підводний, а значить і 20 «Калібрів», – йдеться в повідомленні.

У командуванні наголосили, що російські війська не відмовилися остаточно від захоплення південних регіонів, «і як нагадування тримають в морі три великих десантних кораблі».

24 жовтня керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що російські запаси ракет – «майже вичерпані».

«По «Іскандерах» – це близько 13% залишилося, по ракетах типу «Калібр-ПЛ», «Калібр-НК» – близько 43%, по ракетах Х-101 і Х-555 – теж близько 45%. Просідати нижче 30% взагалі дуже небезпечно, тому що це вже йде НЗ (недоторканий запас – ред.)», – заявив він.