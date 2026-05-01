Влада Росії на пів року заборонила ввозити до країни Starlink

Уряд Росії заборонив ввозити до країни іноземні пристрої передачі й прийому радіохвиль від космічних об’єктів зв’язку – супутників зв’язку – під це визначення підпадають, зокрема, термінали Starlink. Відповідну постанову 29 квітня підписав голова уряду Михайло Мішустін, пише Російська служба Радіо Свобода.

Метою заборони, як вказано в документі, є «захист національної безпеки» Росії. Заборона діятиме шість місяців після набрання чинності постановою.

Starlink офіційно не працює в Росії, але російська армія використовувала його термінали для запуску безпілотників, які застосовуються проти України. Ці пристрої потрапляють до РФ через треті держави.

Наприкінці січня міністр оборони України Михайло Федоров звернувся до генерального директора SpaceX Ілона Маска з проханням обмежити використання системи для Росії, після чого з’явилися повідомлення про відключення терміналів на фронті.

У березні 2026 стало відомо, що російська компанія «Бюро 1440», яка створює російський аналог Starlink, вивела на орбіту перші 16 серійних супутників низькоорбітального угруповання зв’язку «Рассвет». Передбачається, що до кінця 2030 року в угрупованні буде 292 супутники, всього планується вивести 383 апарати. Комерційний запуск сервісу запланований на 2027 рік.

Агентство Bloomberg звертало увагу на те, що Росія прагне створити систему супутникового зв’язку, «порівнянну за концепцією, хоча поки що не за масштабом» зі Starlink.

