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01 липня 2020, Київ 17:35
Новини | Міжнародні

Трампа закликають посилити санкції проти Росії після відомостей про талібів

Представник Трампа відзначала, що серед співробітників розвідки не було впевненості в тому, що всі ці відомості про винагороди правдиві

Президенту США Дональдові Трампу слід запровадити нові економічні санкції проти Росії, якщо підтвердяться повідомлення про те, що Москва платила винагороди талібам за вбивства американських солдатів в Афганістані. Таку думку висловили представники Демократичної партії, яких 30 червня поінформували з приводу цієї справи.

Серед тих, хто підтримує необхідність жорстких заходів, – голова комітету Палати представників з розвідки Адам Шифф.

«Ми повинні оцінити, які санкції варто застосувати, щоб далі стримувати негативні дії Росії», – підкреслив Шифф.

Інший конгресмен-демократ Мікі Шеррілл назвала звинувачення на адресу Москви «вкрай тривожними». «Якщо вони виявляться правдою, Росію чекають наслідки», – сказала Шеррілл.

Прихильники нових санкцій є і серед республіканців. Напередодні низка членів Конгресу заявили, що наслідки для Росії повинні бути, якщо повідомлення в ЗМІ підтвердяться. Але рішення слід ухвалювати тільки після ретельного аналізу ситуації, відзначають вони.

Тиск на Трампа посилився після публікацій, перша з яких з’явилася в The New York Times. Газета посилалася на кілька неназваних джерел, знайомих із ситуацією.

У повідомленні йшлося про те, що виплати бойовикам за вбивства солдатів міжнародної коаліції здійснювалися в період, коли США і представники талібів вели переговори по врегулювання конфлікту в Афганістані.

Розвідка США не вважала за вірогідну інформацію про «змову» Росії з талібами – Трамп
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Розвідка США не вважала за вірогідну інформацію про «змову» Росії з талібами – Трамп

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Трамп спочатку стверджував, що спецслужби його не інформували з цьому приводу. Представник Трампа відзначала, що серед співробітників розвідки не було впевненості в тому, що всі ці відомості про винагороди правдиві.

30 червня прессекретар Білого дому Кейлі Макінені заявила, що Трамп не був проінформований «особисто» про ситуацію. Чи отримував президент будь-яку письмову доповідь про ситуацію, речниця не уточнила. У статті The New York Times з цього приводу вказувалося, що Трампу в другій половині лютого чиновники надали свої висновки в письмовому вигляді.

Зараз демократи, а також деякі республіканці ставлять питання, чи читав президент цей звіт. І якщо він з ним ознайомився, то чому не було жорсткої реакції з його боку.

За відомостями журналістів, американцям вдалося перехопити інформацію, яка свідчить про великі перекази коштів талібам із рахунків, контрольованих російською військовою розвідкою (ГРУ). Були й інші свідчення, зазначає The New York Times.

Росія і представники талібів заперечують існування будь-яких схем винагород за вбивства американських військовослужбовців.

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