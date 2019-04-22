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22 Квітень 2019, Київ 11:26
Новини | Політика

Медведєв: з обранням Зеленського є шанси на поліпшення відносин України і Росії

Водночас російський прем'єр прогнозує, що Володимир Зеленський дотримуватиметься «риторики, яку обрав у передвиборній кампанії»

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Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявляє про наявність шансів на поліпшення відносин між Росією й Україною з обранням Володимира Зеленського українським президентом.

Водночас він прогнозує, що Володимир Зеленський дотримуватиметься «риторики, яку обрав у передвиборній кампанії».

«У мене немає сумнівів: новий керівник держави стосовно Росії дотримуватиметься риторики, яку він використовував під час передвиборної кампанії. Повторювати відомі ідеологічні формули, орієнтовані на різні групи населення. Не маю жодних ілюзій із цього приводу. Водночас шанси на поліпшення взаємодії з нашою країною все ж є. Що потрібно для цього? Чесність. І ще потрібен прагматичний і відповідальний підхід», – написав Медведєв у Facebook 22 квітня.

Згідно з попередніми даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський перемагає на виборах президента України, набираючи близько 73% голосів виборців. Чинний голова держави Петро Порошенко здобуває близько 25% голосів.

Раніше Зеленський заявляв, що готовий вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, але в інтересах України.

Зеленський та Порошенко: реакція штабів на результати екзит-полу
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Зеленський та Порошенко: реакція штабів на результати екзит-полу

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