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Влада Бєлгородської області РФ заявила про сімох постраждалих через обстріл міста Валуйки

Валуйки розташовані приблизно за 20 кілометрів від кордону з Україною і трохи далі – від району активних бойових дій поблизу українського Куп’янська (фото архівне)

Губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков заявив про сімох постраждалих внаслідок обстрілу прикордонного з Україною міста Валуйки.

За його попередніми даними, серед постраждалих одна дитина, у неї – перелом ключиці.

«Є пошкодження у п’яти багатоквартирних будинках та чотирьох приватних домоволодіннях: вибиті вікна, посічені фасади. В одному з домоволодінь горить господарська споруда», – написав Гладков у своєму телеграм-каналі. Хто стоїть за обстрілом – він не уточнює.

Телеграм-канал Baza пише, що вранці 19 червня одразу кілька населених пунктів Бєлгородської області Росії потрапили під обстріл. Як стверджується, крім міста Валуйки, були обстріляні Графівка і Демидівка. Постраждалих і руйнувань у Графівці та Демидівці немає.

Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт також заявив, що вранці «ЗСУ обстріляли селища Тьоткіно і Попово-Лежачі Глушківського району. Постраждалих немає».

  • Валуйки розташовані приблизно за 20 кілометрів від кордону з Україною і трохи далі – від району активних бойових дій поблизу українського Куп’янська.
  • Представники влади Бєлгородської, Брянської і Курської областей Росії, які межують з Україною, регулярно заявляють про обстріли. В атаках вони звинувачують українську армію. Українське командування обстріли не коментує.

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