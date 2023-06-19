Влада Бєлгородської області РФ заявила про сімох постраждалих через обстріл міста Валуйки

Губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков заявив про сімох постраждалих внаслідок обстрілу прикордонного з Україною міста Валуйки.
За його попередніми даними, серед постраждалих одна дитина, у неї – перелом ключиці.
«Є пошкодження у п’яти багатоквартирних будинках та чотирьох приватних домоволодіннях: вибиті вікна, посічені фасади. В одному з домоволодінь горить господарська споруда», – написав Гладков у своєму телеграм-каналі. Хто стоїть за обстрілом – він не уточнює.
Телеграм-канал Baza пише, що вранці 19 червня одразу кілька населених пунктів Бєлгородської області Росії потрапили під обстріл. Як стверджується, крім міста Валуйки, були обстріляні Графівка і Демидівка. Постраждалих і руйнувань у Графівці та Демидівці немає.
Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт також заявив, що вранці «ЗСУ обстріляли селища Тьоткіно і Попово-Лежачі Глушківського району. Постраждалих немає».
- Валуйки розташовані приблизно за 20 кілометрів від кордону з Україною і трохи далі – від району активних бойових дій поблизу українського Куп’янська.
- Представники влади Бєлгородської, Брянської і Курської областей Росії, які межують з Україною, регулярно заявляють про обстріли. В атаках вони звинувачують українську армію. Українське командування обстріли не коментує.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ