Генштаб ЗСУ: Росія за добу втратила понад 900 своїх військових

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 054 200 своїх військових, зокрема 940 осіб – за останню добу, такі дані станом на ранок 1 серпня наводить український Генштаб.

У командуванні ЗСУ також навели дані про втрати Росією військової техніки:

танків – 11068 (+1 – за останню добу)

бойових броньованих машин – 23068 (+2)

артилерійських систем – 30944 (+33)

РСЗВ – 1451

засобів ППО – 1203

літаків – 421

гелікоптерів – 340

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49057 (+163)

крилатих ракет – 3551 (+3)

кораблів / катерів – 28

підводних човнів – 1

автомобільної техніки й автоцистерн – 56894 (+72)

спеціальної техніки – 3935.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 18 липня заявив, що від початку 2025 року Росія втрачає на фронті у середньому 1 251 військовослужбовця щодоби.

На початку липня російське видання Meduza повідомило, що Федеральна служба державної статистики Росії (Росстат) припинила звітувати про кількість смертей у Росії. Американський Інститут вивчення війни, аналізуючи цю новину, припустив, що цей крок є частиною зусиль Кремля із приховання втрат Росії від війни в Україні.

Раніше ISW оцінював, що Росстат приховує дані про населення, намагаючись приховати демографічні проблеми Росії, а виключення демографічних даних у звітах Росстату, ймовірно, також має на меті приховати високі показники втрат особового складу російських військових.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

Британська розвідка з посиланням на підрахунки Генштабу ЗСУ припустила, що Росія цього року, ймовірно, втратила приблизно 236 тисяч убитими і пораненими у війні проти України. Розвідка зауважує, середньодобовий показник у червні був найнижчим з квітня 2024 року.