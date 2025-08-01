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Генштаб ЗСУ: Росія за добу втратила понад 900 своїх військових

Загалом втрати РФ склали близько 1 054 200 військових, кажуть в українському Генштабі
Загалом втрати РФ склали близько 1 054 200 військових, кажуть в українському Генштабі

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 054 200 своїх військових, зокрема 940 осіб – за останню добу, такі дані станом на ранок 1 серпня наводить український Генштаб.

У командуванні ЗСУ також навели дані про втрати Росією військової техніки:

  • танків – 11068 (+1 – за останню добу)
  • бойових броньованих машин – 23068 (+2)
  • артилерійських систем – 30944 (+33)
  • РСЗВ – 1451
  • засобів ППО – 1203
  • літаків – 421
  • гелікоптерів – 340
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49057 (+163)
  • крилатих ракет – 3551 (+3)
  • кораблів / катерів – 28
  • підводних човнів – 1
  • автомобільної техніки й автоцистерн – 56894 (+72)
  • спеціальної техніки – 3935.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 18 липня заявив, що від початку 2025 року Росія втрачає на фронті у середньому 1 251 військовослужбовця щодоби.

На початку липня російське видання Meduza повідомило, що Федеральна служба державної статистики Росії (Росстат) припинила звітувати про кількість смертей у Росії. Американський Інститут вивчення війни, аналізуючи цю новину, припустив, що цей крок є частиною зусиль Кремля із приховання втрат Росії від війни в Україні.

Раніше ISW оцінював, що Росстат приховує дані про населення, намагаючись приховати демографічні проблеми Росії, а виключення демографічних даних у звітах Росстату, ймовірно, також має на меті приховати високі показники втрат особового складу російських військових.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

Британська розвідка з посиланням на підрахунки Генштабу ЗСУ припустила, що Росія цього року, ймовірно, втратила приблизно 236 тисяч убитими і пораненими у війні проти України. Розвідка зауважує, середньодобовий показник у червні був найнижчим з квітня 2024 року.

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