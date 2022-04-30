Росія: у Пензі затримали волонтерку, яка допомагала українцям

У російській Пензі затримали волонтерку Ірину Гурську, яка допомагала українцям. Поліцейські приїхали до неї додому після анонімної скарги і забрали для надання пояснень, повідомила «Медіазона» із посиланням на адвоката Гурської Ігоря Жулімова.

«Пильні громадяни анонімно поскаржилися до державної таємної поліції про те, що за адресою проживання Ірини Гурської здійснюється якийсь дивний збір речей», – написав Жулімов.

Раніше адвокат розповідав журналістам Sota.Vision і «Бі-Бі-Сі», що вони з Гурською збирали одяг, предмети особистої гігієни і дитяче харчування для українців із Маріуполя, яких російська влада привозила до селища Леонідівка під Пензою. Деяким українцям вони також допомагали купити квитки з Росії до країн Європи.

27 квітня на дверях квартири Жулімова намалювали синьою і жовтою фарбою з балончика «Тут живе укрнацист».

За даними ООН, від початку російського масштабного вторгнення Україну залишили майже 5 мільйонів людей. Найбільше – понад 2,8 мільйона – поїхали до Польщі.

За даними російської влади, з початку російського вторгнення з України до Росії «переїхали» щонайменше 900 тисяч жителів південного сходу України, з них близько 166 тисяч – діти, а значна їх частина зупиняється у південних регіонах Росії – Ростовській області та Краснодарському краї. Влада України наголошує на примусовому вивезенні українців до РФ і закликає Захід знайти інструменти впливу на Росію, щоб зупинити депортацію та повернути примусово вивезених додому.