Евакуйованих жителів Донбасу в Краснодарі масово роблять «потерпілими» у справі про «геноцид» – адвокат

У відділи управління Слідчого комітету Росії по Краснодарському краю викликають жителів окупованих Луганська і Донецька, які переїхали сюди, визнаючи їх «потерпілими» у справі про «геноцид», повідомив проєкту Радіо Свобода Кавказ. Реалії місцевий адвокат Михайло Беньяш.

Повідомлення про виклик жителів ОРДЛО до слідчих відділів РФ також з’явилися у соціальних мережах. Якщо вони відмовляються визнавати себе «потерпілими», їх допитують як свідків.

«Особисто бачив таких громадян у слідчому відділі по Прикубанському округу. Так розумію, що викликають у всі відділи за місцем реєстрації переселенців. Думаю, Слідчий комітет у цьому випадку хоче показати, як Олександр Іванович (голова СКР Бастрикін – ред.) усіх захистив. Зараз іде мобілізація ресурсів по всій країні і СКР демонструє свою корисність», – пояснив адвокат.

«Тут взагалі правом і не пахне», – уточнив він, оскільки потерпілі не отримали процесуальних документів у кримінальній справі, а без цього про жодну перспективність справи, за словами Беньяша, говорити не можна.

За даними російської влади, з початку російського вторгнення з України до Росії «переїхали» майже 900 тисяч жителів південного сходу України, з них близько 166 тисяч – діти, а значна їх частина зупиняється у південних регіонах Росії – Ростовській області та Краснодарському краї. Влада України наголошує на примусовому вивезенні українців до РФ і закликає Захід знайти інструменти впливу на Росію, щоб зупинити депортацію та повернути примусово вивезених додому.

Починаючи з 2014 року, Слідчий комітет Росії порушив кілька кримінальних справ про «геноцид» на території, підконтрольній бойовикам з угруповань «ДНР» і «ЛНР». Про кримінальні справи щодо нібито «геноциду російськомовного населення» повідомляли у вересні 2014 року, січні 2015 року, кілька справ – у квітні 2022 року. Експерти заявляють про формальність і пропагандистський характер таких справ.