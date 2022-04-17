Денісова закликала вивезених у Росію українців виїжджати в Європу через пункт пропуску до Нарви

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала українців, насильно вивезених до Росії, користуватися пунктом пропуску через російський кордон до міста Нарва (Естонія) для того, щоб виїхати до Європи.

«Минулого тижня до мене звернулися волонтери з Росії, які виявили три табори для депортованих українців у Пензенській області. Вони відвідали один із таких таборів, де на той час перебували понад 400 осіб – здебільшого жінки і 147 дітей різного віку, включаючи немовлят. Наші громадяни були у вкрай важкому та пригніченому становищі, не мали одягу, харчів, предметів гігієни, адже їх забрали із Маріуполя прямо з бомбосховища», – написала Денісова у фейсбуці 17 квітня.

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Вона додала, що, за результатами спільної роботи з російськими волонтерами, консульською службою в Естонії й естонською стороною, 16 квітня перші сім українців із табору в Пензенській області, в тому числі сім’я з трьома дітьми, були доправлені до Нарви в Естонії й отримують допомогу.

«Наразі готуємося до перевезення наступної групи осіб. Я звертаюся до громадян України, які зараз перебувають в РФ і не знають, які дістатися до України чи країн Європи – ви можете скористатися пунктом пропуску через кордон РФ до міста Нарва, де вам нададуть допомогу консульська служба України та місцеві громади», – заявила Денісова, додавши, що інформацію і телефони, необхідні для перетину кордону та перебування в Естонії можна знайти тут.

За даними омбудсмена, станом на 16 квітня до Росії з України були переміщені 808 тисяч людей, з яких 153 тисячі – діти.