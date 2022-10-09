Генштаб: Росія втратила 62,5 тисячі своїх військових у масштабній війні проти України

Росія за час повномасштабної війни проти України втратила 62 500 своїх військових, повідомив вранці 9 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України.
За останню добу втрати РФ склали 440 військових, кажуть у командуванні.
Серед інших втрат, за даними Генштабу, такі:
- танків ‒ 2486 (14 – за останню добу)
- бойових броньованих машин ‒ 5133 (+22)
- артилерійських систем – 1477 (+18)
- РСЗВ – 348 (+3)
- засобів ППО ‒ 180
- літаків – 266
- гелікоптерів – 235 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1086 (+7)
- крилатих ракет ‒ 247 (+1)
- кораблів /катерів ‒ 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3890 (+15)
- спеціальної техніки ‒ 136.
21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.
За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ