Генштаб: Росія втратила 62,5 тисячі своїх військових у масштабній війні проти України

Росія за час повномасштабної війни проти України втратила 62 500 своїх військових, повідомив вранці 9 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України.

За останню добу втрати РФ склали 440 військових, кажуть у командуванні.

Серед інших втрат, за даними Генштабу, такі:

танків ‒ 2486 (14 – за останню добу)

бойових броньованих машин ‒ 5133 (+22)

артилерійських систем – 1477 (+18)

РСЗВ – 348 (+3)

засобів ППО ‒ 180

літаків – 266

гелікоптерів – 235 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1086 (+7)

крилатих ракет ‒ 247 (+1)

кораблів /катерів ‒ 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3890 (+15)

спеціальної техніки ‒ 136.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.