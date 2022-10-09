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Генштаб: Росія втратила 62,5 тисячі своїх військових у масштабній війні проти України

Український поліцейський біля знищеної ЗСУ російської бронетехніки на околиці міста Лиману, Донеччина, 5 жовтня 2022 року

Росія за час повномасштабної війни проти України втратила 62 500 своїх військових, повідомив вранці 9 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України.

За останню добу втрати РФ склали 440 військових, кажуть у командуванні.

Серед інших втрат, за даними Генштабу, такі:

  • танків ‒ 2486 (14 – за останню добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 5133 (+22)
  • артилерійських систем – 1477 (+18)
  • РСЗВ – 348 (+3)
  • засобів ППО ‒ 180
  • літаків – 266
  • гелікоптерів – 235 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1086 (+7)
  • крилатих ракет ‒ 247 (+1)
  • кораблів /катерів ‒ 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3890 (+15)
  • спеціальної техніки ‒ 136.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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