Втрати Росії у війні проти України перевищили 235 тисяч військових

Росія втратила у повномасштабній війні проти України близько 235 020 своїх військових, при чому 540 із них загинули за останню добу, заявив вранці 11 липня Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, за даними Генштабу, Росія втратила у війні:

танків ‒ 4089 (чотири – за останню добу)

бойових броньованих машин ‒ 7983 (+17)

артилерійських систем – 4385 (+14)

РСЗВ – 672 (+4)

засобів ППО ‒ 414

літаків – 315

гелікоптерів – 310 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3693 (+7)

крилатих ракет ‒ 1271

кораблів /катерів ‒ 18

автомобільної техніки й автоцистерн – 6966 (+29)

спеціальної техніки ‒ 640 (+8).

Командувач британської армії адмірал Ентоні Радакін заявив під час слухань у парламенті Великої Британії 5 липня, що Росія втратила вже близько половини бойового потенціалу своєї армії на війні проти України.

Станом на 7 липня Російська служба Бі-Бі-Сі і «Медіазона» спільно з командою волонтерів, користуючись відкритими даними, встановили імена 27 423 російських військовослужбовців, які загинули під час війни Росії проти України.

Автори дослідження також зазначають, що це «мінімальна оцінка російських втрат», а реальне число – «напевно вище».

Реальна цифра втрат, за оцінками авторів дослідження, може бути щонайменше вдвічі більшою. Таким чином, кількість загиблих, за найконсервативнішою оцінкою, може становити 55 тисяч осіб. Безповоротні втрати Росії з урахуванням тих, хто зазнав тяжкого поранення чи загинув, можуть становити щонайменше 247 тисяч осіб.

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні 2023 року американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.