Понад мільйон 52 тисячі військових – Генштаб ЗСУ про втрати РФ у війні

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 052 190 своїх військових, зокрема 890 осіб – за останню добу, такі дані станом на ранок 30 липня наводить український Генштаб.

У командуванні ЗСУ навели також дані про втрати російської техніки:

танки – 11066 (+1 – за останню добу)

бойові броньовані машини – 23065 (+1)

артилерійські систеи – 30895 (+30)

РСЗВ – 1451

засоби ППО – 1202

літаки – 421

гелікоптери – 340

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48685 (+100)

крилаті ракети – 3548

кораблі / катери – 28

підводні човни – 1

автомобільна техніка й автоцистерни – 56754 (+67)

спеціальна техніка – 3935.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 18 липня заявив, що від початку 2025 року Росія втрачає на фронті у середньому 1 251 військовослужбовця щодоби.

На початку липня російське видання Meduza повідомило, що Федеральна служба державної статистики Росії (Росстат) припинила звітувати про кількість смертей у Росії. Американський Інститут вивчення війни, аналізуючи цю новину, припустив, що цей крок є частиною зусиль Кремля із приховання втрат Росії від війни в Україні.

Раніше ISW оцінював, що Росстат приховує дані про населення, намагаючись приховати демографічні проблеми Росії, а виключення демографічних даних у звітах Росстату, ймовірно, також має на меті приховати високі показники втрат особового складу російських військових.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

Британська розвідка з посиланням на підрахунки Генштабу ЗСУ припустила, що Росія цього року, ймовірно, втратила приблизно 236 тисяч убитими і пораненими у війні проти України. Розвідка зауважує, середньодобовий показник у червні був найнижчим з квітня 2024 року.