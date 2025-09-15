Генштаб ЗСУ: Росія за добу втратила понад 900 військових

Росія за час повномасштабної війни проти України втратила близько 1 095 520 своїх військових, зокрема 910 осіб – за останню добу, такі дані станом на ранок 15 вересня навів Генштаб ЗСУ.

Щодо втрат у російській техніці, то в командуванні ЗСУ назвали такі:

танки – 11184

бойові броньовані машини – 23269 (+2 – за останню добу)

артилерійські системи – 32784 (+35)

РСЗВ – 1488 (+1)

засоби ППО – 1217

літаки – 422

гелікоптери – 341

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 59409 (+323)

крилаті ракети – 3718

кораблі / катери – 28

підводні човни – 1

автомобільна техніка й автоцистерни – 61698 (+84)

спеціальна техніка – 3965 (+1).

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

За даними російських видань «Медуза» і «Медіазона», на серпень 2025 року втрати Росії на війні проти України становили близько 219 тисяч осіб убитими – такого висновку вони дійшли, вивчивши реєстр спадкових справ і поіменний список загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.

Журналісти у своїх публікаціях незмінно вказують, що реальні втрати російських військових значно вищі – не про всі смерті повідомляють ЗМІ й органи влади, не всі військові поховання можуть підрахувати волонтери.