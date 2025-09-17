Генштаб ЗСУ: Росія втратила понад тисячу своїх військових за добу

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 097 450 своїх військових, зокрема 1020 осіб – за останню добу, такі дані станом на ранок 17 вересня навів український Генштаб.

За даними командування ЗСУ, серед інших російських втрат є такі:

танки – 11189 (+5 – за останню добу)

бойові броньовані машини – 23277 (+3)

артилерійські системи – 32846 (+36)

РСЗВ – 1490

засоби ППО – 1217

літаки – 422

гелікоптери – 341

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 60079 (+360)

крилаті ракети – 3718

кораблі / катери – 28

підводні човни – 1

автомобільна техніка й автоцистерни – 61878 (+108)

спеціальна техніка – 3965.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

За даними російських видань «Медуза» і «Медіазона», на серпень 2025 року втрати Росії на війні проти України становили близько 219 тисяч осіб убитими – такого висновку вони дійшли, вивчивши реєстр спадкових справ і поіменний список загиблих.

Журналісти у своїх публікаціях незмінно вказують, що реальні втрати російських військових значно вищі – не про всі смерті повідомляють ЗМІ й органи влади, не всі військові поховання можуть підрахувати волонтери.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.