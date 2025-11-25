Втрати армії РФ у війні склали близько 1 167 570 військових – Генштаб ЗСУ

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 167 570 своїх військових, зокрема 1 120 осіб – за останню добу, такі дані станом на ранок 25 листопада навів український Генштаб.

Крім того, в командуванні навели такі дані про техніку, яку втратила РФ:

танки – 11 368 (+2 – за останню добу)

бойові броньовані машини – 23 624 (+4)

артилерійські системи – 34 644 (+18)

РСЗВ – 1 549

засоби ППО – 1 250 (+2)

літаки – 428

гелікоптери – 347

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 84 217 (+448)

крилаті ракети – 3 981

кораблі / катери – 28

підводні човни – 1

автомобільна техніка й автоцистерни – 68 118 (+112)

спеціальна техніка – 4 006 (+3).

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.