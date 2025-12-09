Генштаб ЗСУ: армія РФ за добу втратила 930 військових

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 182 610 своїх військових, зокрема 930 осіб – за останню добу, такі дані станом на ранок 9 грудня навів український Генштаб.

За даними командування ЗСУ, Росія зазнала також таких втрат у військовій техніці:

танків – 11 403

бойових броньованих машин – 23 691 (+2 – за останню добу)

артилерійських систем – 34 944 (+27)

РСЗВ – 1 563 (+1)

засобів ППО – 1 253

літаків – 431

гелікоптерів – 347

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 88 889 (+432)

крилатих ракет – 4 058

кораблів / катерів – 28

підводних човнів – 1

автомобільної техніки й автоцистерн – 69 243 (+61)

спеціальної техніки – 4 019 (+1).

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Розвідка Великої Британії 2 грудня проаналізувала дані Генерального штабу Збройних сил України про російські втрати на війні. Відомство при Міністерстві оборони Британї вказало на те, що Росія, ймовірно, втратила 382 тисяч солдат вбитими й пораненими від початку 2025 року, а загальні втрати за час повномасштабного вторгнення сягнули 1,168 мільйона.

«Середні денні втрати Росії протягом листопада 2025-го сягнули 1 033, за даними Генерального штабу України – більше, ніж 1 008 у жовтні 2024-го, третє зростання за місяць поспіль», – йдеться в зведенні.

Російські журналісти спільно з волонтерами за відкритими даними станом на 4 грудня встановили особи щонайменше 153 тисяч російських військових, які загинули на війні проти України. При цьому дослідники наголошують, що реальна кількість втрат, ймовірно, є вищою.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.