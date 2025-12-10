Росія за добу втратила ще понад тисячу військових – Генштаб ЗСУ

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 183 620 своїх військових, зокрема 1 010 осіб – за останню добу, такі дані станом на ранок 10 грудня навів український Генштаб.
Щодо втрат у російській військовій техніці, то в командуванні ЗСУ навели такі:
- танки – 11 404 (+1 – за останню добу)
- бойові броньовані машини – 23 692 (+1)
- артилерійські системи – 34 969 (+25)
- РСЗВ – 1 563
- засоби ППО – 1 253
- літаки – 431
- гелікоптери – 347
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 89 066 (+177)
- крилаті ракети – 4 058
- кораблі / катери – 28
- підводні човни – 1
- автомобільна техніка й автоцистерни – 69 350 (+107)
- спеціальна техніка – 4 019.
Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.
Розвідка Великої Британії 2 грудня проаналізувала дані Генерального штабу Збройних сил України про російські втрати на війні. Відомство при Міністерстві оборони Британї вказало на те, що Росія, ймовірно, втратила 382 тисяч солдат вбитими й пораненими від початку 2025 року, а загальні втрати за час повномасштабного вторгнення сягнули 1,168 мільйона.
«Середні денні втрати Росії протягом листопада 2025-го сягнули 1 033, за даними Генерального штабу України – більше, ніж 1 008 у жовтні 2024-го, третє зростання за місяць поспіль», – йдеться в зведенні.
Російські журналісти спільно з волонтерами за відкритими даними станом на 4 грудня встановили особи щонайменше 153 тисяч російських військових, які загинули на війні проти України. При цьому дослідники наголошують, що реальна кількість втрат, ймовірно, є вищою.
Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.
