Росія за добу втратила ще 900 військових у війні проти України – Генштаб ЗСУ

Росія за минулу добу втратила 900 своїх військових у війні проти України – такі дані станом на ранок 4 січня навів український Генштаб.

Загальні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в командуванні ЗСУ оцінили у близько 1 211 530.

Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, армія РФ зазнала таких втрат у військовій техніці:

танки – 11 499 (+2 – за останню добу)

бойові броньовані машини – 23 855

артилерійські системи – 35 756 (+12)

РСЗВ – 1 590

засоби ППО – 1 268 (+1)

літаки – 434

гелікоптери – 347

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 99 860 (+278)

крилаті ракети – 4 137

кораблі / катери – 28

підводні човни – 2

автомобільна техніка й автоцистерни – 72 776 (+88)

спеціальна техніка – 4 035.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Розвідка Великої Британії 2 грудня проаналізувала дані Генерального штабу Збройних сил України про російські втрати на війні. Відомство при Міністерстві оборони Британї вказало на те, що Росія, ймовірно, втратила 382 тисяч солдат вбитими й пораненими від початку 2025 року, а загальні втрати за час повномасштабного вторгнення сягнули 1,168 мільйона.

«Середні денні втрати Росії протягом листопада 2025-го сягнули 1 033, за даними Генерального штабу України – більше, ніж 1 008 у жовтні 2024-го, третє зростання за місяць поспіль», – йдеться в зведенні.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.