Росія видворяє дипломатів Норвегії та Японії й запроваджує санкції проти британських законодавців

Росія заявляє про видворення кількох норвезьких та японських дипломатів та запроваджує санкції проти 287 членів британського парламенту. Про це російське міністерство закордонних справ заявило 27 квітня.

Таким чином Кремль відповів на кроки інших держав через його агресію проти України.

За повідомленням, МЗС Росії викликало послів Японії та Норвегії та повідомило їх про визнання персонами нон-ґрата вісьмох японських дипломатів і трьох норвезьких.

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Міністерство також повідомило, що наклало санкції на 287 членів Палати громад Великої Британії у відповідь на рішення британського уряду від 11 березня про запровадження персональних санкцій проти 386 членів нижньої палати російського парламенту, Державної думи.

Після того, як 24 лютого президент Росії Володимир Путін відправив війська до прозахідної України, Захід запровадив широкі санкції проти Москви, в тому числі виключив кілька банків із системи обміну повідомленнями SWIFT, запровадив ембарго на експорт низки російських товарів, нові обмеження на інвестиції, та заморозив активи для урядовців та їхніх сімей.

Західні країни також оголосили про скоординоване видворення десятків російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві.