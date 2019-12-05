Росія висилає болгарського дипломата

Росія заявила, що висилає болгарського дипломата через п’ять тижнів після відмови Софії видати візу російському військовому аташе на тлі шпигунського скандалу.

Російська влада повідомила послу Болгарії в Москві Атанасу Крастіну, що дипломат має залишити Росію протягом найближчих 24 годин, посилаючись на «принцип взаємності», – йдеться в повідомленні болгарського МЗС 5 грудня.

Російські ЗМІ цитують неназвані джерела, які заявляють, що уряд оголосив неназваного чиновника посольства Болгарії «персоною нон-ґрата».

Це сталося після того, як Болгарія 30 жовтня заявила, що відмовила в довгостроковій візі новому військовому аташе в посольстві Росії в Софії, через день після видворення іншого російського дипломата за підозрою у шпигунстві.

Раніше болгарська прокуратура звинуватила Ніколая Малінова, колишнього болгарського законодавця і керівника проросійської лобістської групи в Болгарії, у відмиванні грошей і передачі державних таємниць двом російським організаціям, які мають тісний зв’язок із Кремлем і російськими спецслужбами.

Малінов, який відкинув звинувачення, на початку листопада отримав дозвіл на поїздку до Москви, де президент Росії Володимир Путін нагородив його орденом Дружби.

Болгарія, союзник Москви за комуністичних часів, стала членом НАТО у 2004 році та вступила до Європейського союзу в 2007-му.