Росія ще раз подовжила заборону на транзит товарів з України до Казахстану та Киргизстану

Кремль подовжив дію заборони на транзитні перевезення вантажів з території України до Казахстану і Киргизстану. Відповідний указ президента Росії Володимира Путіна оприлюднили на російському порталі правової інформації 31 грудня.

Згідно з документом, термін дії указу «Про заходи з забезпечення економічної безпеки і національних інтересів Російської Федерації при здійсненні міжнародних транзитних перевезень вантажів з території України на територію Республіки Казахстан або Киргизької Республіки через територію Російської Федерації» подовжено до 1 липня 2019 року.

Указ набув чинності в день оприлюднення.

В липні 2018 року Путін вже подовжував дію указу.

Читайте також: Росія заборонила ввезення українських промтоварів і сировини

У грудні 2015 року Росія ухвалила ряд рішень, які обмежують, а в деяких сегментах повністю скасовують торговельні відносини з Україною. Серед таких рішень – призупинення дії договору про зону вільної торгівлі щодо України в рамках СНД. Обмежувальні заходи набрали чинності з 1 січня 2016 року.

2 січня того ж року Україна запровадила імпортні мита на широкий спектр російських товарів і товарних груп у розмірі від 1,5% до 19%.

З 1 січня 2016 року Росія повністю заборонила транзит українського експорту російською територією. За підрахунками Мінекономрозвитку, обсяг транзиту становив близько 1,8 мільярда доларів на рік.

Українська сторона заявляє, що Росія на порушення своїх зобов’язань у рамках Світової організації торгівлі повністю закрила український транзит для автомобільного та залізничного транспорту.