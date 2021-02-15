Росія: засудженого за два теракти в Москві знайшли мертвим у в’язниці

У колонії суворого режиму №27 Приморського краю Росії виявили мертвим ув’язненого, засудженого за вчинення двох терактів у Москві в 1999 році. Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Слідчий комітет, за цим фактом відкрили справу за статтею «вбивство».

Загиблого ідентифікують як 65-річного Халіда Хугуєва, який відбував 22-річний термін ув’язнення.

Управління Слідчого комітету в Приморському краї заявило 15 лютого, що 65-річного ув’язненого вбив інший в’язень. Імені Хугуєва у повідомленні не згадано.

Хугуєва засудили за організацію терактів у Москві в 1999 році в готелі «Інтурист» і торговому комплексі «Мисливський ряд». Крім нього, був засуджений – за виконання терактів – Магумадзаір Гаджиакаєв.

У готелі «Інтурист» вибух стався в квітні 1999 року. Постраждали 11 людей. Вибух в «Охотному ряду» прогримів 31 серпня того ж року. Постраждали 40 людей, одна з поранених пізніше померла.

Хегеєву спочатку призначили 25 років колонії, Гаджиакаєву – 15. У 2010 році Верховний суд Росії знизив термін для Хугуєва до 22 років колонії, для Гаджиакаєва – до 13 років.