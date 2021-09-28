Росія наразі незаконно ув’язнила 121 громадянина України за політичними мотивами – Денісова

Росія незаконно ув’язнила 121 громадянина України – про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила на зустрічі з верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин Кайратом Абдрахмановим, повідомляє її пресслужба.

«На сьогодні в ув’язненні перебуває 121 громадянин України, яких Росія незаконно позбавила волі за політичними мотивами, з них 86 – кримські татари. Вони зазнають репресій через релігійні переконання, піддаються жорстокому поводженню та катуванню», – йдеться в повідомленні.

Денісова також вказала на випадки переслідування родичів людей, які мешкають на підконтрольній уряду території України.

«Сьогодні стало відомо про обшуки у матері українського добровольця і громадського активіста Станіслава Краснова в тимчасово окупованому Сімферополі. Їх було проведено з порушенням процесуальних прав, без залучення адвокатів. При цьому пошкоджено майно 74-річної жінки, а її саму безпідставно тримали упродовж декількох годин у так званому «слідчому управлінні ФСБ», – навела приклад вона.

Кримськотатарський ресурсний центр 31 серпня повідомив про 230 політв’язнів в окупованому Росією Криму, з них 162 – кримські татари.