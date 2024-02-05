У Росії гелікоптер МНС впав у озеро

У Росії гелікоптер Міністерства надзвичайних ситуацій впав у Онезьке озеро в Карелії – про це повідомило російське відомство увечері 4 лютого.

На борту було троє членів екіпажу. На початку доби в понеділок МНС заявило, що уламки вертольота виявили на глибині до 50 метрів у 11 кілометрах від берега.

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Російські рятувальники готуються до пошукових робіт під водою. Як стверджує відомство, гелікоптером керував «досвідчений екіпаж з тисячами годин польоту».

У січні військовий вертоліт зазнав аварії в столиці Киргизстану Бішкеку, було відомо про щонайменше одного загиблого.

Напередодні видання The Wall Street Journal повідомило, що в Росії у 2023 році зафіксовано зростання авіаційних інцидентів.