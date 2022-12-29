Росія випустила по Харкову 13 дронів Shahed, 11 із них збили – Генштаб ЗСУ

Російська армія завдала 30 авіаційних і сім ракетних обстрілів по Україні, а також здійснила 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню протягом доби 28 грудня, повідомляє Генеральний штаб.

«Цієї ночі російські окупанти вчергове завдали удару по енергетичній інфраструктурі Харкова, застосувавши для цього 13 іранських БпЛА «Шахед-136». 11 цих дронів підрозділи Сил оборони України збили», – додає він у ранковому зведенні.

За даними командування, російські війська продовжують наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також спроби покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.

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«Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Андріївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда на Донеччині», – йдеться в повідомленні.

Штаб звітує про 17 ударів по районах зосередження російських військ та чотири удари по позиціях їхніх зенітно-ракетних комплексів.